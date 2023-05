"Wurde im Stich gelassen": Opfer prangert nach Schnapsflaschen-Attacke Wiener Behörden an

Dass die Wiener Polizei zwei Jahre nach einer Attacke am Wiener Donaukanal Fahndungsfotos veröffentlichte, hilft dem 30-jährigen Opfer nicht viel. Der Mann habe die Bilder schon im Vorjahr den Behörden zur Veröffentlichung angeboten, das sei damals aber abgelehnt worden.

Opfer kritisiert Untätigkeit der Behörden: "Wurde im Stich gelassen"

Bewegung in die Sache sei erst vor kurzem wieder gekommen, als er sich an eine Politikerin gewandt habe. Die habe offenbar "Druck gemacht", mutmaßte der gebürtige Syrer.

Angriff am Wiener Donaukanal bald zwei Jahre ungeklärt

Der Angriff wurde am 24. Mai 2021 gegen 2.50 Uhr am Treppelweg auf Höhe der Salztorbrücke im Bezirk Leopoldstadt verübt. Wie der 30-Jährige der APA schilderte, war er einer jungen Frau zu Hilfe gekommen, die von mehreren Männern umringt, bedrängt und unsittlich berührt wurde. Dank seines Einschreitens habe die Frau flüchten können, einer der Männer habe ihm aber eine Wodkaflasche ins Gesicht geschlagen. Mit einem Jochbeinbruch und einer schweren Augenverletzung landete der Syrer ins Spital.

30-Jähriger glaubt nicht mehr an Auffindung des Täters

Neben einem Teil seines Sehvermögens hat der mittlerweile 30-Jährige auch seine Zuversicht eingebüßt, was die Ausforschung des Täters betrifft, wie er der APA erläuterte: "Was soll das jetzt noch bringen, die Foto-Veröffentlichung? Das ist viel zu spät. Meiner Meinung nach ist der nicht mehr in Österreich."

An das Video mit dem Verdächtigen war der 30-Jährige gekommen, nachdem im Sommer nach der Tat eine Tageszeitung über sein Schicksal berichtet hatte. Daraufhin habe sich ein Mädchen an ihn gewandt, das zufällig eine Gruppe von Menschen beim Feiern am Donaukanal - damals ein abendlicher Hotspot während der Corona-Pandemie - gefilmt hatte. Darauf ist ein Mann mit einer Wodkaflasche in der Hand zu sehen - nur Sekunden später soll dieser Mann mit der Flasche zugeschlagen haben.