Fahndung nach brutaler Attacke mit Schnapsflasche am Wiener Donaukanal

Bereits vor zwei Jahren schlug ein bislang unbekannter Täter einem Mann am Wiener Donaukanal derart fest mit einer Schnapsflasche ins Gesicht, dass dieser schwer am Auge verletzt wurde. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht, am 24. Mai 2021 gegen 2.50 Uhr einem anderen Mann am Treppelweg des Donaukanals, Höhe Salztorbrücke in Wien-Leopoldstadt, mit einer Schnapsflasche ins Gesicht geschlagen zu haben.