"Wollt' nicht in den Häf'n": Raser erhält 20 Monate Haft

Ein mehrfach vorbestrafter Wiener wollte im November der Polizei entwischen und raste mit 120 km/h durch Wien. Dabei überfuhr er beinahe eine ältere Passantin.

Ein Verkehrsrowdy, der am 18. November 2020 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern durch Wien gerast war und sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte, ist am Montag am Landesgericht für Strafsachen zur Verantwortung gezogen worden. Der mehrfach Vorbestrafte wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 20 Monaten unbedingter Haft verurteilt.