Wien-Favoriten: Drogenlenker lieferte sich Verfolungsjagd mit der Polizei

An Mittwochabend ist ein Drogenlenker filmreif vor einer Polizeikontrolle in Wien-Favoriten geflohen. Der 39-jährige Österreicher beschleunigte auf der Triester Straße sein Fahrzeug immer wieder auf rund 100 km/h, fuhr auf die Gegenfahrbahn und versuchte mehrmals das Polizeiauto abzudrängen.

Verfolgungsjagd mit Polizei auf der Triester Straße in Wien-Favoriten

Die Beamte waren in der Triester Straße in Wien-Favoriten auf den Fahrzeuglenker aufmerksam geworden, da er offensichtlich Probleme hatte, die Fahrspur zu halten. Die Polizisten aktivierten das Blaulicht und signalisierten dem Mann anzuhalten. Der 39-jährige hielt allerdings nicht an, sondern beschleunigte sein Fahrzeug.