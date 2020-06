"Wollen so stark wie möglich werden": FPÖ bereitet sich auf Wien-Wahl vor

Die Wiener FPÖ bereitet sich diese Woche bei einer Klubtagung unter anderem auf die Wien-Wahl vor. Die Partei will dabei so stark wie möglich werden.

Die Wiener FPÖ hat sich diese Woche zu einer Klubtagung in der steirischen Therme Bad Blumau eingefunden - unter anderem, um sich auf die Wien-Wahl am 11. Oktober vorzubereiten, wie die Parteispitze in einer Pressekonferenz am Mittwoch berichtete. "Wir sind bis in die Zehenspitzen motiviert", versicherte Obmann Dominik Nepp. Ein konkretes Wahlziel wollte er jedoch nicht nennen.