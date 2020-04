Wohnungsbrand in Wien-Meidling forderte Todesopfer

Ein erneuter Wohnungsbrand forderte am Mittwochmorgen in Wien-Meidling ein Todesopfer. Die Feuerwehr konnte den 69-jährigen Mann nur noch tot bergen.

Ein Hausbewohner eines Mehrparteienhauses in der Karl-Löwe-Gasse in Wien-Meidling verständigte am Mittwoch um 5 Uhr morgens den Notruf, da er Rauch aus der unterhalb gelegenen Erdgeschosswohnung wahrnahm. Die Berufsfeuerwehr Wien brach die Wohnungstür auf und barg eine leblose Person aus der verrauchten Wohnung. Die von der Berufsrettung Wien gemeinsam mit dem Notarzt durchgeführte Reanimation blieb jedoch erfolglos. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den Mieter der Wohnung, einen 69-jährigen Mann.