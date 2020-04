Wohnungsbrand in Wien-Landstraße hielt Feuerwehr auf Trab

Die Wiener Berufsfeuerwehr musste in der Nacht auf Montag wieder zu einem Zimmerbrand in Wien-Landstraße ausrücken. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Wohnung bereits lichterloh.

Wieder wurde die Berufsfeuerwehr Wien in der Nacht auf Montag zu einem Wohnungsvollbrand in Wien-Landstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute in der Radetzkystraße schlugen aus 4 hofseitig gelegenen Fenstern die Flammen aus der Wohnung und der Brand drohte auf die darüber liegende Wohnung überzugreifen. Die Wohnungsinhaberin schaffte es noch die Wohnung zu verlassen und wartete sitzend vor der offenen Wohnungstür. Aufgrund der offenstehenden Wohnungstür war das Stiegenhaus stark verraucht.