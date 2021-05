Wohnsituation: Österreicher großteils zufrieden, weniger Eigentum

Eine aktuelle Studie belegt es: Herr und Frau Österreicher sind mit ihrer Wohnsituation großteils zufrieden - Eigentümer mehr als Mieter.

Österreicher mit Wohnsituation mehrheitlich zufrieden

72 Prozent der Befragten gaben heuer an, dass sie mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden sind. Das sind mehr als im Vorjahr mit 66 Prozent. In der Coronapandemie habe man offenbar andere Themen wie Gesundheit und Jobsicherheit schwerer gewichtet, so s-Bausparkasse-Chef Christian Reingruber am Dienstag in einem Online-Pressegespräch. 80 Prozent der Eigentümer sind laut sehr zufrieden, 60 Prozent der Mieter. Offensichtlich hätten Eigentümer ihr Wohnglück schon verwirklicht, und die Mieter wären noch eher bereit etwas zu tun.

Eigentumskauf für 39 Prozent denkbar

Internationale Investoren kaufen gern Wohnobjekte in Wien

Viele Objekte würden in großem Stil auch von internationalen Investoren gekauft, weil diese die Preisentwicklung in Wien noch eher als günstig im Vergleich zu anderen Metropolen sehen würden, und kämen nicht mehr in die normale Vermarktung. Die Nachfrage nach Immobilien nehme auch heuer weiter zu. Eine Überhitzung am Immobilienmarkt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sieht Schaufler derzeit nicht. Ein gewisse Abkühlung gebe es im Wiener Bereich im Luxussegment, im übrigen Bereich sei die Kaufnachfrage weiter gut. Die weitere Zinsentwicklung hänge auch von der Inflation ab. Bei den Kurzfrist-Zinsen rechnet er in der nächsten Zeit mit Stabilität.