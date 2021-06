WKÖ-Rechnungsabschluss: 2020 Bilanzverlust von 26,4 Mio. Euro

Der Rechnungsabschluss der WKÖ für 2020 ist am Donnerstag von WKÖ-Vizepräsident und Finanzreferent Richard Schenz dem Wirtschaftsparlament präsentiert und danach mehrheitlich beschlossen worden. Die Kammerfinanzen spiegeln die Corona-Pandemie wider.

Ausweitung der Mitgliederbetreuung in der Krise

Die gewohnten Leistungen für die Unternehmen wurden aufrechterhalten, hieß es in einer Aussendung. "Die enorme Ausweitung der Mitgliederbetreuung und die Unterstützungen für die Betriebe waren nur durch konsequentes Kostenmanagement und zielgerichtete Sparmaßnahmen möglich. Zudem haben wir in dieser extrem herausfordernden Krisensituation auf Rücklagen zurückgegriffen, um unsere Mitgliedern bestmöglich zur unterstützen", sagte Schenz.

Coronabedingt weist der Rechnungsabschluss einen Bilanzverlust von 26,4 Mio. Euro aus, der aus Rücklagen abgedeckt wird. Die im Coronajahr 2020 wirtschaftlich bedingten Mindereinnahmen sowie der gestiegene Mehraufwand zur Akut-Unterstützung der Mitgliedsbetriebe führte laut WKÖ trotz konsequenten Kostenmanagements und Einsparungen zu einem negativen Betriebserfolg von 27,5 Mio. Euro. Bei einem Finanzerfolg von 1,3 Mio. Euro beläuft sich das negative Ergebnis vor Steuern somit auf 26,2 Mio. Euro. Nach Berücksichtigung der Kapitalertragssteuer ergeben sich das negative Ergebnis nach Steuern sowie der Bilanzverlust in Höhe von 26,4 Mio. Euro.

2020 rund 900 Mio. Euro bei Härtefallfonds ausbezahlt

Die Wirtschaftskammer wickelt als operativer Dienstleister den Härtefallfonds für die Bundesregierung ab und hat 2020 bereits rund 900 Mio. Euro ausbezahlt. Insgesamt konnten für die heimischen Betriebe mehr als 30 Mrd. Euro an staatlicher Unterstützung sichergestellt werden. Und: Als ergänzendes Sicherheitsnetz wurde gemeinsam mit den Landeskammern ein Unterstützungsfonds von 50 Mio. Euro für Klein- und Kleinstunternehmer eingerichtet, die durch Corona unverschuldet in existenzielle Not geraten sind.