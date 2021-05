Wirtschaftsuniversität Wien: Plus bei Anmeldezahlen

Die Anmeldezahlen sind nach oben geklettert – und zwar nicht nur an den Medizinuniversitäten, sondern auch an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien. Es gibt weniger bereitstehende Plätze als Anmeldungen.

Nach den Medizinuniversitäten verzeichnet auch die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien höhere Anmeldezahlen als im Vorjahr. In allen drei angebotenen Bachelorstudien (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Business and Economics und Wirtschaftsrecht) liegt die Zahl der Registrierungen klar über den verfügbaren Platzzahlen, hieß es in einer Aussendung.