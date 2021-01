Wirksamkeit von Impfstoff: AstraZeneca weist Vorwürfe zurück

Der britische Pharmahersteller Astrazeneca hat Berichte über eine sehr geringe Wirksamkeit seines Coronavirus-Impfstoffs bei Senioren zurückgewiesen. Berichte, dass das Mittel bei Menschen über 65 nur eine Wirksamkeit von acht Prozent habe, seien "komplett falsch", teilte ein Sprecher am Dienstagmorgen mit.

AstraZeneca-Impfstoff: Wirksamkeit bei Personen über 65 Jahren

"Handelsblatt" berichtet von nur acht Prozent Wirksamkeit



Österreich soll ab 7. Februar Impfstoff erhalten

Sollte die Zulassung erfolgen, kann im Februar in drei Tranchen Impfstoff nach Österreich geliefert werden: Am 7. Februar 63.354, am 17. Februar 97.763 und Ende Februar 182.430 Dosen. Insgesamt kommen im Februar "also 343.547 Dosen Impfstoff von AstraZeneca nach Österreich", hieß es.