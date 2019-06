Wird Kurz nervös?

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Frage, wer hinter dem Ibiza-Video steckt, könnte noch wahlentscheidend werden. Umso bemerkenswerter ist das Verhalten von Sebastian Kurz.

Sagen wir also, Rydl war’s nicht. Wovon ganz offensichtlich auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz überzeugt ist: Schon vor einem Monat hat er mehrfach betont, dass das Video von Tal Silberstein stammen könnte; es erinnere jedenfalls sehr stark an dessen Stil. Beweisen ließ sich bisher jedoch gar nichts. Und so präsentierte Kurz diese Woche im Puls 4-Sommergespräch eine neue Idee: Drahtzieher soll demnach ein SPÖ-naher Anwalt gewesen sein. Genaueres konnte der ehemalige Kanzler jedoch wieder nicht belegen. Und weil der Anwalt umgehend erklärte, Kurz zu klagen, kann man auch in diesem Fall nicht davon ausgehen, dass das große Rätsel, wer hinter Ibiza steckt, gelöst ist.