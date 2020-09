Wirbel um Hochzeit in Schrems: "Begrenzung anscheinend egal gewesen"

Jene türkische Hochzeit in Schrems mit 700 Gästen, die zum Ausgangspunkt eines Corona-Clusters geworden ist, sorgt nun für scharfe Kritik an Stadtchef Karl Harrer.

Schremser Stadtchef nach Hochzeit mit 700 Personen in der Kritik

Besonders ärgerlich sei, dass in den vergangenen Wochen und Monaten viele Paare ihre Hochzeit "verschoben, verkleinert oder in anderem Rahmen gefeiert" hätten, so der Mandatar weiter. Die Gästezahl bei der Feier in Schrems sei "unverantwortlich und respektlos gegenüber den Menschen, die sich an die Regeln halten". Brandweiner äußerte nicht zuletzt die Hoffnung, dass "die Gesundheitsbehörde den Cluster trotz der erschwerten Voraussetzungen in den Griff" bekomme.