"Wir sind am Anschlag": Einige Wiener Spitäler bereits ausgelastet

Die Wiener Spitäler erreichen bei den Corona-Patienten neue Höchststände. Das zeige sich nicht nur auf den Intensivstationen, sondern auch bei der Auslastung der Normalbetten.

165 Corona-Patienten müssen mit Stand Montag intensivmedizinisch betreut werden - 152 davon in Einrichtungen des Gesundheitsverbunds, wie eine Sprecherin der APA berichtete. In der Klinik Floridsdorf, im AKH und im Krankenhaus Hietzing ist der Intensivbereich schon ausgelastet. In anderen Häusern gebe es noch kleine Puffer. Kapazitäten werden nun etwa dadurch geschaffen, dass Operationen verschoben werden.

Massive Zunahme an Covid-Patienten in Wiener Spitälern

"Wir sind am Anschlag", berichtete die Sprecherin. Die Zunahme an Covid-Erkrankten sei massiv. Das zeige sich nicht nur bei den Intensiv-, sondern auch bei den Normalbetten. 411 Betroffene werden aktuell dort betreut. Am Freitag lag die Zahl noch bei 341. "Die Lage ist schon sehr angespannt, es geht jetzt ans Eingemachte. Die Kapazitäten im Intensivbereich erschöpfen sich zusehends." Durch die Verschiebung nicht unbedingt nötiger Eingriffe versuche man, Betten freizuhalten. Beim bisherigen Höchststand am 21. November 2020 lagen in der Bundeshauptstadt 162 Covid-Erkrankte auf Intensivstationen.