"Wir brauchen Hilfe": EMA fehlt es an Personal

Mit Emer Cooke beklagt die EMA-Direktorin höchstpersönlich einen Personalmangel der Europäischen Arzneimittelagentur.

Seit 2014 hätten sich die Aufgaben der Agentur um 43 Prozent gesteigert, gleichzeitig sei der tatsächliche Stellenplan um zehn Prozent reduziert worden, sagte Cooke am Dienstag vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. "Wir brauchen Hilfe, wir brauchen auf alle Fälle Hilfe", postulierte Cooke in einer Anfragenbeantwortung.