Wintersport in NÖ Skigebieten nur nach Voranmeldung möglich

Wintersport wird ab 24. Dezember auf niederösterreichischen Pisten ausschließlich mit Voranmeldung möglich sein.

"Nur mit einem gültigen Ticket oder einer Reservierung ist der Zutritt zum Skigebiet gestattet", betonte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) am Mittwoch. So soll der Andrang kontrolliert werden. Unter www.winternavi.at werde die Zahl der verfügbaren Tickets für die jeweiligen Gebiete abrufbar sein.

FFP2-Maske und Abstandsregeln beim Skifahren

Die Voraussetzung für den Wintersport ist laut Danninger heuer "Vorsicht, Umsicht und Disziplin". In den Skigebieten müsse der Abstand eingehalten und im Anstellbereich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In den drei Skigebieten im Bundesland mit geschlossenen Gondeln am Semmering, Hochkar und auf der Rax sei zudem das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Pisten sollten zudem ausschließlich für den aktiven Sport aufgesucht werden.