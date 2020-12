Skigebiete dürfen im Lockdown offen bleiben

Unter der Einhaltung der Corona-Regeln und mit einem Präventions- und Hygienekonzept ist es den Skigebieten erlaubt, auch während des dritten Lockdowns Tagesgäste zu empfangen.

Die Skigebiete dürfen am 24. Dezember aufsperren und offen bleiben, auch wenn sich Österreich ab 26. Dezember in den Lockdown begibt. Tagesgäste sollen unter Einhaltung von Coronaregeln wie dem Tragen von FFP2-Masken und dem Abstandhalten dem Skisport an der frischen Luft nachgehen können.