Wintermarkt am Riesenradplatz wird 2020 abgesagt

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie und den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wurde der Wintermarkt am Wiener Riesenradplatz 2020 abgesagt.

"Die Gesundheit und Sicherheit aller Mitwirkenden und der potenziellen Besucherinnen und Besucher steht für die Prater Wien GmbH an erster Stelle. Vor dem Hintergrund der Erlässe und Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung von Infektionen durch das Coronavirus (Covid-19) wird der Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater heuer nicht ausgetragen", hieß es in einer Aussendung des Veranstalters am Dienstag.