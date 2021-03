Wifo warnt vor größerem Gender Pay Gap durch Corona-Krise

Anlässlich des Frauentags am Montag wurde darauf hingewiesen, dass sich die geschlechtsspezifische Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in den vergangenen Jahren reduziert hat.

Lebenseinkommen der Frauen reduziert sich durch jedes fehlende Erwerbsjahr

Jedes fehlende Erwerbsjahr reduziert das Lebenseinkommen der Frauen aufgrund der im Durchschnitt geringeren Anzahl an Erwerbsjahren insgesamt stärker, als dies bei Männern der Fall ist, heißt es in einem Forschungspapier, das von der Universitätsprofessorin Christine Zulehner sowie den Wifo-Ökonomen René Böheim und Marian Fink verfasst wurde.

Frauen seien von der Krise anders als Männer betroffen und die Unterschiede könnten dazu beitragen, dass der Lohnunterschied in den kommenden Jahren eher wieder zu- als abnehme. So verloren Frauen ihre Arbeit zunächst zwar seltener als Männer, die Verluste waren aber auf wenige, für die Frauenbeschäftigung bedeutende Wirtschaftsbereiche konzentriert. Zum Jahreswechsel 2020/2021 waren Frauen durch das Verbot der Erbringung körpernaher Dienstleistungen und den Ausfall des Wintertourismus hingegen relativ zum Vorjahr deutlich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Männer. Wenn diese Wirtschaftsbereiche nach der Krise weniger Arbeitsplätze schaffen, dann werden relativ mehr Frauen als Männer die Branche wechseln, was mit einem Verlust von Know-how verbunden ist und zu geringeren Löhnen führen kann.