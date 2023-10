Wifo-Experte für Umdenken bei Metaller-KV-Verhandlungen

Wifo-Experte Benjamin Bittschi ist für kürzere Durchrechnungszeiträume bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller.

Metaller-KV: Wifo-Experte für Durchrechnungszeitraum von drei Monaten

Wifo-Experte kritisiert Vorschlag für Öffnungsklausel für Betriebe

Metaller-KV fordern auch Entgegenkommen bei Freizeit und Arbeitszeit

Dritte Runde in Metaller-KV-Verhandlungen am Freitag

In Österreich verhandelt der Fachverband der Metalltechnischen Industrie am kommenden Freitag in der dritten Runde den Kollektivvertrag (KV) 2024. Für den Fall, dass es zu keiner Einigung kommt, haben die Gewerkschaften bereits Betriebsversammlungen angekündigt. Nach den Metallern startet der Handel in die Herbstlohnrunde.