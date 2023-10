Wifo warnt vor niedrigem Abschluss bei Metaller-KV-Verhandlungen

Vor dem Beginn der Betriebsrätekonferenzen von GPA und PRO-GE am Donnerstag, warnte Wifo-Experte Benjamin Bittschi ein Abschluss deutlich unter der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate würde auf die Konjunktur drücken.

Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS seien bei ihrer Konjunkturprognose von einem Abschluss auf Höhe der rollierenden Inflation - also 9,6 Prozent - ausgegangen, sagte Wifo-Experte Benjamin Bittschi am Mittwoch. Bittschi verwies am Mittwoch im "Ö1-Morgenjournal" darauf, dass auch bei sämtlichen KV-Abschlüssen in den vergangenen Monaten die Zwölf-Monats-Inflation maßgebend war und bei einem Lohn- und Gehaltsplus von rund zehn Prozent abgeschlossen wurde.