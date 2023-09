Metaller-KV: 11,6 % mehr Lohn und Gehalt gefordert

Eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 11,6 Prozent, bei einer zurückliegenden Jahresinflation von 9,6 Prozent: Das fordern die rund 120.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie (FMTI).

Metaller fordern 11,6 % mehr Lohn und Gehalt

Gewerkschaften begründen Forderung mit Sicherung der Kaufkraft

Die Gewerkschaften begründen ihre Forderung nach 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt mit der Sicherung der Kaufkraft, denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten in den vergangenen Monaten einen der größten Reallohnverluste in der Geschichte der zweiten Republik erlitten. "Die Arbeit der Beschäftigten wurde massiv entwertet. Sie können sich um rund zehn Prozent weniger leisten als noch vor einem Jahr. Das ist gleichbedeutend mit einem Monat gratis arbeiten", rechneten Binder und Dürtscher vor. Die Metallindustrie habe in den vergangenen Jahren und bis zuletzt Gewinnausschüttungen für die Aktionäre in Milliardenhöhe getätigt.