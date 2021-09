Wiens Pratersauna wird zum Impf-Hotspot

Die mobile Impfstraße der Stadt Wien macht am Freitag und Samstag Halt bei der "Pratersauna". Unternehmer Martin Ho möchte mit freiem Eintritt und Getränkebons zur Steigerung der Impfmotivation beitragen.

Gratis Eintritt und Getränkebons für die Pratersauna

Mit seinen Clubs "VIE i PEE" und "Pratersauna" in Wien-Leopoldstadt möchte der Unternehmer einen Beitrag leisten, um das junge Publikum zur Covid-19-Impfung zu motivieren. Am kommenden Freitag und Samstag wird die mobile Impfstraße bei den Nachtclubs Station machen und Besuchern die Möglichkeit bieten, sich ohne vorheriger Terminvereinbarung den ersten Stich zu holen. Zu jeder Impfung gibt es kostenlosen Eintritt in die "Pratersauna" für einen Termin freier Wahl sowie Getränkebons. Ein Team aus Medizinern und Sanitätern wird die Impfwilligen aufklären und informieren. Alkoholisierte Personen werden selbstverständlich nicht geimpft. Durch die freie Terminwahl können Gratis-Besuch und Getränkebons zu einem beliebigen Zeitpunkt und nicht schon direkt nach der Impfung konsumiert werden.