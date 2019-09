WienMobil App zeigt nun auch E-Scooter an

E-Scooter-Anbieter Circ und die Wiener Linien gehen gemeinsame Wege: Die Circ-Scooter können ab sofort via WienMobil App gemietet werden.

Circ setzt sich seit einiger Zeit für strategische Kooperationen ein und hat sein Angebot als erster E-Scooter Anbieter in die WienMobil App integriert. Die App der Wiener Linien kombinierte bisher verschiedene Mobilitätsformen und Carsharing-Dienste. Mit Circ wurde das bestehende Portfolio nun um den ersten E-Scooter Anbieter erweitert.

Circ-Scooter können ab sofort mittels WienMobil App geortet und ausgeliehen werden. Die E-Tretroller findet man dabei unter dem Fahrrad-Symbol. Wie in der Circ-App kosten die Roller einen Entsperr-Euro sowie 15 Cent pro gefahrener Minute. Das Fahrgebiet der Scooter beschränkt sich dabei nicht nur auf die einstelligen Bezirke, sondern reicht bis an die Stadtgrenze. Außerhalb der schwarzen Zone (siehe Bild unten) wird die Geschwindigkeit jedoch automatisch reduziert.

WienMobil App vermittelt auch Taxis, Mietautos und Mopeds

Die WienMobil App zeigt neben Öffi-Verbindungen wie S-Bahn, U-Bahn, Bim und Bus auch Taxis und Sharingdienste an. So sind mittlerweile Car2Go, DriveNow und das E-Moped des ÖAMTC in der App buchbar. Darüber hinaus lassen sich auch die nächsten CityBike-Stationen anzeigen.