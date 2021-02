Wiener Wohnungspreise widerstanden der Krise und stiegen 2020 weiter an

Im Coronajahr 2020 hat sich der Wiener Wohnungsmarkt als durchaus krisenfest erwiesen. Die Preise für Neubau- sowie für Bestandswohnungen sind im Vorjahr weiter gestiegen, allerdings etwas weniger stark als im mehrjährigen Durchschnitt.

Wohnungspreise in Wien gestiegen

Neubau-Erstbezugswohnungen in Wien wurden 2020 im Schnitt um 4,6 Prozent teurer, bei Bestandswohnungen lag die Preissteigerung bei 4,5 Prozent. Das Plus fiel damit geringer aus als im 10-jährigen Durchschnitt, dieser betrug laut Daten von Otto Immobilien bei Neubau-Erstbezügen rund 5,2 und bei Bestandswohnungen 6,4 Prozent.

Je nach Bezirk gebe es unterschiedliche Entwicklungen, so Martin Denner, Leiter des Immobilien Research bei Otto Immobilien. Bei Neubauten würden die Bezirke 4, 12, 20 und 23 mit zweistelligen Zuwachsraten am besten performen, so der Experte. Dabei liege der Quadratmeterpreis zwischen 4.648 Euro in Liesing und 7.120 Euro pro Quadratmeter in Wien-Wieden.