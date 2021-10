Wiener Wirtschaftskammer warnt vor falschen Taxlern

In letzter Zeit kam es in Wien vermehrt zu Taxifahrten mit nicht zugelassenen Lenkern. Die Wirtschaftskammer warnt vor den falschen Taxlern und bittet Passagiere darum, sich zu melden.

Die Fachgruppe der Wiener Taxis (Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen in der Wirtschaftskammer Wien) möchte darüber informieren, dass es zuletzt vermehrt zu Beförderungen durch womöglich nicht zugelassene Lenker gekommen ist. Seit 2021 ist ein gültiger Taxilenkerausweis für alle Fahrtendienste in Wien nötig. Vorwiegend betrifft dies online bestellte Fahrdienstleistungen. Passagiere und Vermittler sind zur Vorsicht aufgerufen.

Vermehrt Taxifahrer in Wien ohne Zulassung unterwegs

In Wien für den Taxibetrieb zugelassene Fahrzeuge zeichnen sich unter anderem durch die markante Dachleuchte und auch durch das bekannte "TX" am Ende des Kennzeichens aus. Die fraglichen Fahrzeuge und Lenker weisen oftmals keines dieser Merkmale auf, sondern sind unter anderem mit niederösterreichischen Kennzeichen unterwegs, wodurch sie nicht von privaten Fahrzeugen zu unterscheiden sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die fahrenden Personen eine aufrechte Gewerbeberechtigung und Fahrerlaubnis in Form eines Taxilenkerausweises haben. Dies kann dazu führen, dass Passagiere im Fall eines Unfalls während der Fahrt nicht versichert sind.