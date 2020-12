2021 bringt Taxifahren zum Fixpreis

In Österreich gibt es ab dem Jahr 2021 zwei Varianten bei Taxifahrten. Gezahlt werden kann per Taxameter oder vereinbartem Fixpreis.

Wer ein Taxi am Standplatz nimmt oder an der Straße heranwinkt, kann per Taxameter zahlen. Es gelten die bisher üblichen regionalen Tarife pro Zeiteinheit und Strecke.