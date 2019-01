Wiener Westbahnhof: Baustart von Ikea für 2019 geplant

Die Pläne rund um den Bau des Ikeas beim Westbahnhof werden immer konkreter. Der Baustart ist für heuer geplant, die Eröffnung für 2021.

Die Planungen für das neuartige Einrichtungshaus von Ikea beim Westbahnhof werden zusehends konkreter: Der Baustart für die Filiale, bei der Waren statt mit dem Auto per Rad oder Öffis nach Hause transportiert werden sollen, ist noch für das heurige Jahr geplant, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Eröffnung ist für 2021 vorgesehen.