Wiener Vormerkplattform für Impfung geht in Betrieb

In Wien startet am Montag nun auch offiziell die Vormerkplattform für die Coronavirusimpfung.

Auf der Webseite https://impfservice.wien können sich alle Wiener dafür registrieren. Dass das Interesse sehr groß ist, zeigte sich bereits am Wochenende: Am Samstag erfolgte der nicht beworbene "Soft Start" der Plattform. Bis Sonntagnachmittag meldeten sich bereits 120.000 Personen an.