Wiener Verwaltung empfiehlt 3-G-Regel bei Amts-Besuch

Am Dienstag hat die Wiener Verwaltung die 3-G-Regel auch für einen Besuch auf einem Wiener Amt empfohlen. Außerdem darf man nur nach einer Terminvereinbarung vorbeikommen.

Die Wiener Stadtverwaltung hat am Dienstag einen Appell an die Wiener Bevölkerung gerichtet. Auch vor einem Besuch eines Amtes sollte man geimpft, getestet oder genesen sein. Als grundsätzliche Voraussetzung für einen persönlichen Termin gilt, dass dieser zuvor telefonisch, schriftlich oder per online-Terminreservierung vereinbart wurde. Es kann keine "Laufkundschaft" betreut werden. Manche Fragen können auch rein telefonisch geklärt werden. In den Ämtern gilt für Kunden und Besucher eine FFP2-Maskenpflicht. Darüber hinaus gilt weiterhin der Mindestabstand von zwei Metern.