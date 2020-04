Wiener Vereins-U-Kommission fällt wegen Corona bis Mitte Mai aus

Corona-bedingt muss die Untersuchungskommission zu städtischen Förderungen von Wiener Vereinen weiter pausieren. Bereits zwei Termine konnten nicht wie geplant stattfinden.

Nachdem bereits zwei März-Termine abgesagt werden mussten, fällt nun auch die für den kommenden Montag, 20. April, festgelegte Sitzung der Untersuchungskommission aus. Weiter gehen soll es am 14. Mai - an einer neuen Location und mit virusbedingten Sicherheitsvorkehrungen.

Neuer Ort für U-Kommission-Termine: Rathaus-Volkshalle

Den weiteren Fahrplan hätten der Vorsitz und alle Fraktionen in einer Video-Präsidiale einhellig festgelegt, berichtete Stephan Auer-Stüger, SPÖ-Fraktionschef in der U-Kommission, am Donnerstag auf APA-Anfrage. Für die künftigen Sitzungen gibt es auch neue Regeln. Sie finden nicht mehr im recht engen "Top 24" des Rathauses statt, sondern in der deutlich größeren Rathaus-Volkshalle. "Der Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Personen wird sehr groß sein - über zwei Meter", so Auer-Stüger.