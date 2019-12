Wiener Untersuchungskommission nimmt Vereinsförderungen unter die Lupe

Am Montag hat jene Wiener Unterkommission die Arbeit gestartet, die parteinahe Vereine unter die Lupe nehmen soll. Der Auftrag für die Arbeit stammt von der FPÖ.

Im Wiener Rathaus hat am Montag jene gemeinderätliche Untersuchungskommission ihre Arbeit aufgenommen, die auf Antrag der FPÖ Förderungen an parteinahe Vereine unter die Lupe nehmen soll. Hier vermuten die Blauen nämlich, dass mit den Mitteln zu leichtfertig umgegangen wurde bzw. wird. Eine etwaige politische Verantwortung für die von der FPÖ geortete "Freunderlwirtschaft" soll nun geklärt werden.

Unterschiedliche Organisationen im Visier der Kommission

Im Visier der Kommission stehen unterschiedliche Organisationen. So werden etwa jener Verein, der das SPÖ-Donauinselfest mitveranstaltet oder der ÖVP-Verein Wiener Stadtfeste Gegenstand der Untersuchung. Auch der "Verein zur Förderung der Stadtbenutzung", der das von den Grünen initiierte City-Festival Wienwoche umsetzt, ist im Einsetzungs-Antrag erwähnt worden.

Indirekt geht es auch um eine Schulinitiative, wobei die Erörterungen in dieser Causa wohl für besondere Spannung sorgen werden. Denn das Gremium widmet sich auch dem Verein "s2arch". Dieser betreut karitative Projekte in Südafrika. Dass dort auch der ehemalige Grüne Gemeinderatsabgeordnete Christoph Chorherr aktiv war, sorgt seit geraumer Zeit für Debatten - und Anzeigen bzw. Ermittlungen.

Auffälligkeiten auch in der Wiener Kinder- und Jugendbetreuung geortet

In der Wiener Kinder- und Jugendbetreuung werden ebenfalls Auffälligkeiten geortet. Laut FPÖ handelte es sich bei der Organisation um einen "SPÖ-Selbstbedienungsladen" mit "haarsträubenden Privilegien". Die Frau des früheren Landtagspräsidenten Harry Kopietz (SPÖ) war dort einst Geschäftsführerin.

In der Begründung des FPÖ-Antrag heißt es: "Die Stadt Wien schüttet jährlich mehrere hundert Millionen Euro (...) an unzählige private Vereine und andere Rechtsträger aus." Aktuelle Prüfergebnisse des Rechnungshofes und des Stadtrechnungshofes würden aufzeigen, dass es bei der Gewährung und Überprüfung der widmungsgemäßen Nutzung "häufig zu Unregelmäßigkeiten" gekommen sei. Oftmals, so wird bekrittelt, würden sich unter den Organen der geförderten Vereine "Mitglieder des Gemeinderats, Parteiangehörige oder deren Familienmitglieder" befinden.