Wiener UNO-Organisationen melden weitere Covid-19-Fälle

Bei den in Wien angesiedelten Organisationen der UNO sind am Mittwochabend weitere bestätigte Coronavirus-Fälle bekannt geworden.

Es handle sich um drei Angehörige der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), zwei Mitarbeiter am Labor Seibersdorf und je einen am Vienna International Centre (VIC) sowie am Büro der Vereinten Nationen in Wien (UNOV).