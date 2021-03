Wiener U2 fährt ab Ende Mai nur zwischen Schottentor und Seestadt

Wegen der Bauarbeiten für das Linienkreuz U2/U5 wird die Wiener U-Bahnlinie U2 ab dem 31. Mai bis Herbst 2023 nur mehr zwischen den Stationen Seestadt und Schottentor unterwegs sein. Während der Teilsperre wird es ein Ersatzangebot geben.

Teilsperre der Wiener U-Bahn-Linie U2 von Ende Mai bis Herbst 2023

Auf der demnächst gesperrten Strecke wird künftig die U5 fahren, die ab 2026 in der ersten Ausbaustufe den Karlsplatz und den Frankhplatz verbindet. Der Abschnitt wird unter anderem mit Glaswänden und -türen am Bahnsteig ausgestattet, da die U5 vollautomatisch - also ohne Fahrpersonal - betrieben wird. Während der Teilsperre wird es ein Ersatzangebot geben: Die Linie "U2Z". Es handelt sich dabei um eine zusätzliche Straßenbahn am Ring.