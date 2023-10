Wiener "Tivoli" lädt zum Halloween-Fest für Kinder

Der "Kulturverband Böhmischer Prater" hat ein Halloween-Fest für Kinder im "Tivoli" in Wien-Favoriten auf die Beine gestellt. Das Fest findet an vier Tagen statt.

Halloween gefeiert wird im "Tivoli" am Samstag, 28. Oktober, am Sonntag, 29. Oktober, am Montag, 30. Oktober, und am Dienstag, 31. Oktober, jeweils im Zeitraum von 15.00 bis zirka 17.30 Uhr im Böhmischen Prater im Saal "Tivoli" (10., Laaer Wald 30 c).