Wiener Steinhofgründe: Seit 40 Jahren Erholungsgebiet mit wichtiger Klimafunktion

40 Jahre Steinhofgründe: Im 14. Wiener Gemeindebezirk liegt ein wahres Kleinod in Sachen Erholung für die Wienerinnen und Wiener. Das Naherholungsziel erfreut sich nicht umsonst großer Beliebtheit.

Wienerinnen und Wiener klar gegen Verbauung der Steinhofgründe

Laufende Attraktivierung und nachhaltige Bewirtschaftung

Im Jahr 2005 wurden die Steinhofgründe Teil des Biosphärenparks Wienerwald. Ein weiterer wichtiger Schritt erfolgte schließlich zwei Jahre später mit der Erweiterung des Erholungsgebiets um rund 15 ha. In den darauffolgenden Jahren wurden durch den Forst- und Landwirtschaftsbetrieb weitere Attraktivierungen vorgenommen, so zum Beispiel die Eröffnung eines Biosphärenpark Wienerwald Infopoints, eine Obstbaumpflanzaktion und neue Spielgeräte für den Spielplatz.

Weiters wurde die nachhaltige Beweidung durch Schafe in den Obstgärten bei der Feuerwache eingeführt. "Wir sind täglich im Einsatz, um diese einzigartigen Grünflächen in Wien zu erhalten und zu erweitern," betont Herbert Weidinger, Abteilungsleiter-Stellvertreter des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien.

Freizeitangebot: Von Spazierengehen über Picknicken bis Drachensteigen

Das naturbelassene Erholungsgebiet Steinhofgründe bietet zusätzlich zu einem herrlichen Ausblick auf Wien noch viele weitere Freizeitangebote. Lager-, Picknick- und Spielwiesen bieten sich ideal für Ballspiele oder zum Drachensteigen an. Ein großer Waldspielplatz bietet den Kindern ausreichend Platz, um sich auszutoben. "Das Erholungsgebiet mit seinen weitläufigen Wiesen und seinem großen Spielplatz eignet sich hervorragend für Kinder jeden Alters. Gleichzeitig bietet die Fläche Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten im Stadtgebiet," so Jürgen Czernohorszky.

"Das Besondere an der Großstadt Wien ist, dass man schnell auch öffentlich mitten in der Natur ist. In Penzing gibt es viele solcher Ausflugsziele, ein ganz besonderes sind sicher die Steinhofgründe, von denen man einen wunderbaren Blick auf Stadt hat, während man in der Natur spielen, sporteln oder sich erholen kann", betont Penzings Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.