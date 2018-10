Wiener Startup "Unverschwendet" verschenkt 4 Tonnen Wassermelonen

Das Wiener Unternehmen "Unverschwendet" hat sich seit über 2 Jahren das Ziel gesetzt, Lebensmittel wie Obst oder Gemüse zu retten. Nun werden 4 Tonnen Wassermelonen am Schwendermarkt verschenkt.

Jeden Tag landen unzählige Menden an guten Lebensmitteln im Müll. Ein Unternehmen aus Wien, “Unverschwendet”, versucht seit bereits zwei Jahren dieser Verschwendung den Kampf anzusagen.

Sie retten gutes Obst und Gemüse und verarbeiten diese dann weiter zu Marmeladen, Senf, Chutneys oder Sirup. Nun startet das Wiener Unternehmen eine neue Aktion. Am Freitag, den 5.10.2018 verschenken sie rund 4 Tonnen gerettete Wassermelonen am Schwendermarkt in Wien im 15. Bezirk ab 14:00 Uhr. Mehr Informationen zu diesem Event erhalten Sie auf der Website von Unverschwendet bzw. auf der Facebook Seite der Veranstaltung.