Wiener Stadtgärten mit Feier zu Ostern in den Blumengärten Hirschstetten

Die Wiener Stadtgärten öffnen vom 30. März bis zum 1. April 2024 täglich zwischen 9 und 18 Uhr ihre Pforten in den Blumengärten Hirschstetten für die Osterfestlichkeiten. Der Eintritt ist frei.

Unterhaltungsprogramm für Kinder bei Feier zu Ostern in den Blumengärten Hirschstetten

Das Unterhaltungsangebot für Kinder in diesem Jahr bietet zahlreiche spannende Aktivitäten, die die jüngeren Gäste faszinieren werden. Bewährte Publikumsmagnete des letzten Jahres, darunter die bei den Kindern sehr beliebten "Furries for Kids", garantieren auch am Samstag wieder viel Vergnügen. Zusätzlich sind Attraktionen wie Gesichtsbemalung und ein Karussell vorgesehen, die stets für leuchtende Augen bei den Kindern sorgen.

Ostern in den Blumengärten Hirschstetten: Mehr als 70.000 Frühlingsblumen

Für das Frühjahr 2024 wurden in der Parkanlage etwa 40.000 Tulpen und ungefähr 30.000 Stiefmütterchen in den Nuancen Rosa, Gelb und Orange gepflanzt. Besonders hervorzuheben ist das nahezu 400 Quadratmeter große Blumenfeld nahe dem Pavillon. Die Auswahl an Frühjahrsblumen dieses Jahres ist vielfältig, hier ein kleiner Einblick in das Angebot: Stiefmütterchen der Arten Viola cornuta „Red with Eye“, „Yellow Frost“, „Orange“ sowie Tulpenarten „Purple Flag“, „Gabriella“ und Daffodile wie „Thalia“. Ein außergewöhnlicher Hingucker ist dieses Jahr die Kaiserkrone in Gelb und Orange.