Wiener SPÖ-Klub steht bei Kleingarten-Affäre hinter Bezirkschef Nevrivy

Auch nach Bekanntwerden der Ermittlungen in der Kleingarten-Affäre unter anderem gegen Ernst Nevrivy hält der Wiener SPÖ-Klub zum Donaustädter Bezirksvorsteher.

Kleingarten-Affäre: Ermitlungen gegen drei Personen

Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft Wien Ermittlungen gegen drei Personen wegen Amtsmissbrauchs eingeleitet. Unter anderem geht es um einen Kauf, den Nevrivy 2020 in einer Anlage in Breitenlee getätigt hatte. Im darauf folgenden Jahr fand die Umwidmung des Grundstücks in Bauland statt - was ihm dem Vorwurf eingebracht hat, von der Änderung profitiert zu haben. Vor Nevrivy hatten bereits einige SPÖ-Politikerinnen dort Parzellen erworben.