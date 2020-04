Wiener Spitäler starten am Montag OP-Betrieb

Ab Montag werden die Spitäler in Wien langsam wieder hochgefahren. Rund 2.000 verschobene Eingriffe müssen nachgeholt werden, die Wiener Privatkliniken helfen dabei aus.

Die Wiener Spitäler setzen kommende Woche den ersten Schritt in Richtung Rückkehr zum Normalbetrieb. Konkret wird der OP-Betrieb wieder hochgefahren. Am Beginn stehen jene Operationen, die aufgrund der Coronakrise nach hinten verschoben werden mussten. Um den Rückstau - rund 2.000 nicht dringende Eingriffe - schneller bewältigen zu können, gibt es erstmals eine Zusammenarbeit mit Privatkliniken.

Auch in den Krankenhäusern der Bundeshauptstadt wurden OP-Termine, die als nicht dringlich eingestuft wurden, in den vergangenen Wochen ausgesetzt, um möglichst große Reserven für die heranrollende Corona-Pandemie freizuhalten. Akute oder chronische Fälle wurden freilich weiterhin versorgt. Dank derzeit wieder sinkender Covid-19-Fallzahlen kann nun damit begonnen werden, die Warteliste abzuarbeiten. Das allgemeine Besuchsverbot in Spitälern bleibt - wie auch in Pensionistenwohnhäusern - aber aufrecht.

"Es wird niemand vergessen"

Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Krankenanstaltenverbundes (KAV), erklärte vor Journalisten, dass die Patienten vom KAV selbst zwecks Terminvereinbarung telefonisch kontaktiert werden: "Niemand muss uns aktiv anrufen oder in ein Krankenhaus kommen. Es wird niemand vergessen."

24 Stunden vor der Behandlung bzw. dem Eingriff selbst wird ein verpflichtender Corona-Test durchgeführt. Ist man mit dem Virus infiziert, muss der Termin noch einmal verschoben werden. Sollte sich der Zustand von Patienten während ihrer Wartezeit verschlechtern, würden sie natürlich entsprechend akut versorgt, versicherte Kölldorfer-Leitgeb.

Privatkliniken helfen aus

Bei der Bewältigung der aufgeschobenen Operationen helfen auch Privatkliniken aus - konkret die zur PremiQaMed Group gehörenden Häuser Goldenes Kreuz, Privatklinik Döbling und Privatklinik Confraternität. Dafür wurde ein Kooperationsvereinbarung zwischen dem KAV und dem Unternehmen geschlossen, der vorerst bis Ende Juni läuft, berichtete Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Dadurch stehen 123 zusätzliche Betten zur Verfügung.

Abgerechnet mit dem privaten Partner wird pro Fall, die Kosten werden über den KAV an den Gesundheitsfonds verrechnet. Jene Personen, die einer Privatklinik zugewiesen werden, "werden aber nicht als Privatpatienten behandelt", dämpfte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) etwaige Hoffnungen auf Sonderklasse-Status. Es entstünden aber dadurch freilich auch keine Mehrkosten für die Patienten. Ludwig sagte, dass auch mit dem Rudolfinerhaus und dem Evangelischen Krankenhaus derzeit Gespräche über eine Zusammenarbeit geführt würden.

Genügend Kapazitäten für Covid-Patienten

Hacker betonte, dass beim Hochfahren des Betriebs natürlich darauf geschaut werde, gleichzeitig weiterhin genügend Kapazitäten für Covid-19-Patienten vorzuhalten. Derzeit steht von 1.000 Intensivbetten in der Bundeshauptstadt rund ein Drittel frei und somit für schwere Corona-Verläufe zur Verfügung. Dazu kommen rund 3.700 Betten auf den Normalstationen.

Anders als der stationäre Betrieb bleiben die Ambulanzen in Wiens Spitälern vorerst weiterhin geschlossen. Man werde die Covid-19-Entwicklung genau beobachten und dann in zwei bis drei Wochen darüber entscheiden, ob und wann die Ambulanzen wieder öffnen könnten, hieß es. Neuzuweisungen für OP-Termine sind also noch nicht möglich.

Erste Patienten in der Messe Wien

Eine Art sanfte Öffnung gibt es indes im Betreuungszentrum in der Messe Wien. Dort wurden in den vergangenen Wochen Unterbringungskapazitäten für bis zu 3.100 Corona-Patienten mit leichten Verläufen geschaffen. Am Wochenende werden die ersten Personen die bisher leere Einrichtung beziehen.

Das habe aber nichts mit Kapazitätsengpässen in den Krankenhäusern zu tun, versicherte Hacker. Vielmehr sei jetzt ein guter Zeitpunkt, mit der Besiedelung zu beginnen, damit sich ohne Druck einmal die Abläufe einspielen könnten und bei Bedarf Nachjustierungen bzw. Verbesserungen vorgenommen werden könnten, um gerüstet zu sein, falls die Plätze doch noch akut benötigt werden sollten.