Coronavirus: Groß-Lazarett in der Messe Wien ist bereit

Das Groß-Lazarett in der Messe Wien steht. In 880 Betten können dort künftig jene aufgenommen werden, die milde Coronavirus-Symptome haben aber keine Heimabsonderung durchziehen können.

In der Messe Wien in der Leopoldstadt hat die Stadt Wien eine Betreuungseinrichtung für Menschen eingerichtet, die am Corona-Virus erkrankt sind. Das Angebot richtet sich an Covid-19-Erkrankte, die milde oder moderate Krankheitsverläufe haben und in sogenannte Heimabsonderung, also Quarantäne, müssen - das aus unterschiedlichen Gründen aber nicht möglich ist.