Wiener Schulwart getötet: Noch keine neuen Hinweise

Seit Dienstag sind 30.000 Euro für sachdienliche Hinweise im Fall des im März in Wien-Simmering getöteten Schulwartes ausgelobt. Die Polizei hofft, dadurch die Ermittlungen zu beleben, da der Ermittlungsstand in wesentlichen Teilen noch immer der Gleiche wie wenige Tage nach der Bluttat ist. Bisher ist auch dieser Ansatz nicht erfolgreich gewesen: "Hinweise sind bislang leider noch keine eingegangen", teilte die Exekutive am Mittwoch auf Anfrage mit.

Wiener Schulwart getötet: Noch immer keine neuen Hinweise

Das 46-jährige Opfer war am Vormittag des 28. März in der Volksschule in der Hoefftgasse mit Stich- und Schnittwunden aufgefunden worden. Das Schulpersonal alarmierte die Polizei. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 46-jährige Mann an Ort und Stelle. Zunächst gab es laut Polizei keine klaren Anzeichen auf ein Verbrechen, die genauere Untersuchung habe dann aber Verdacht auf Mord ergeben.