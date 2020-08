Wiener Schule darf Maskenpflicht nicht über Hausordnung erzwingen

Ein Polytechnikum in Wien-Währing wollte den Ministeriums-Erlass umgehen und die Maskenpflicht in die Hausordnung schreiben. Es erhielt vom Unterrichtsministerium eine Abfuhr.

Das Unterrichtsministerium besteht darauf, dass es trotz Coronavirus keine Maskenpflicht im Unterricht geben wird. Laut "profil" will die polytechnische Schule in Wien-Währing den Erlass des Ministers umgehen und über die Hausordnung eine Maskenpflicht während des Unterrichts einführen. Dies sei "keine Option", erklärte eine Sprecherin von Minister Heinz Faßmann (ÖVP) auf APA-Anfrage am Samstag.