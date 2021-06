Wiener Sängerknaben: Kirchen als Eventlocation

Mehrere Wiener Pfarrkirchen fungieren als Veranstaltungsort für die Wiener Sängerknaben. Sie zeigen dort für die Caritas-Corona-Nothilfe ihr Können.

Die Wiener Sängerknaben singen zu hören: Dafür gibt es noch im Juni mehrere Möglichkeiten. Sie bieten sich in mehreren Wiener Pfarrkirchen, die den Sängerknaben als Veranstaltungsort dienen. Sieben sind es an der Zahl, darunter die Pfarre Altlerchenfeld in Wien-Neubau, die Pfarre Gersthof in Wien-Währing sowie die Pfarre der Göttlichen Liebe in Wien-Simmering. Das geht aus einer Presseinformation der Alba Communications GmbH hervor.