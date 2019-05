Wiener "Russen-Denkmal" beschmiert: Polizei veröffentlicht Täterfotos

Die Wiener Polizei sucht nach einem Täter, der bereits mehrmals das Heldendenkmal der Roten Armee am Schwarzenbergplatz beschmiert haben soll. Kameraaufnahmen wurden veröffentlicht.

Ein bislang unbekannter Täter kam am 25.04.2019 gegen 3:10 Uhr zum Heldendenkmal der Roten Armee am Schwarzenbergplatz und saß sich dort auf die Stufen. Nachdem sich der Tatverdächtige versichert hatte, dass er nicht beobachtet wird, nahm er eine Dose mit schwarzer Lackfarbe aus seinem Rucksack und beschmierte das Denkmal sowie die dort abgelegten Kränze. Danach flüchtete er.

Wiener “Russen-Denkmal” am “Tag des Sieges” beschmiert

Am 08.05.2019 (jener Tag, an dem sich am Nachmittag ca. 1.100 Menschen anlässlich des “Tag des Sieges” vor dem Denkmal versammelten) kam es abermals zu einer Beschmierung. Aufgrund der verwendeten Farbe gehen die Ermittler des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung davon aus, dass es sich um denselben Tatverdächtigen handelt.