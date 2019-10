Wiener ReiseSalon 2019: Schwerpunkt individuelle Reisen

Für einen traumhaften Nordsee-Urlaub: Sylt ist am ReiseSalon 2019 in Wien vertreten

Wer Fernweh hat, sollte sich diesen Termin vormerken: Bereits zum achten Mal findet im November im Schloss Schönbrunn die Reisemesse ReiseSalon statt.

Sylt präsentiert sich am ReiseSalon

Am dritten Novemberwochenende steht das Schloss Schönbrunn wieder ganz im Zeichen von Ferien, Urlaub und vor allem Reisen. Die Reisemesse ReiseSalon macht dort einmal mehr Station.

Kulisse des „ReiseGlück-Festivals“ am 16. und 17. November sind einmal mehr Orangerie und Apothekertrakt des Schlosses. Strahlender Mittelpunkt wie jedes Jahr: die Aussteller und Ausstellerinnen mit ihren vielfältigen Angeboten, (Geheim-)Tipps, Informationen und Reiseinspirationen.

Vom Hochkönig über Patagonien nach Costa Rica

„In diesem Jahr verzeichnen wir sehr viele neue Unternehmer und Anbieter, die den ReiseSalon erstmals als Präsentationsplattform nutzen, “ freut sich Thomas Reischer vom Organisationsteam von Veranstalter n.b.s. So sind zum Beispiel aus Österreich die Hochkönigin, das 4-Sterne-Superior Magic Mountain Resort am Fuße des Hochkönigs, das Hollmann am Berg auf der Turracher Höhe sowie sabtours Touristik aus Linz mit Themenreisen als AusstellerInnen neu dabei. Unvergessliche Reisemomente versprechen die Angebote von TravelEssence Deutschland GmbH mit maßgeschneiderten Reisen nach Australien und Neuseeland, die Polarexpeditionen von Poseidon Expeditions und die Expeditionskreuzfahrten von Australis zu den Kanälen und Fjorden Patagoniens.

Die Schönheiten Afrikas entdeckt man mit Sawubona Afrika, Reiseveranstalter für das südliche und östliche Afrika, und Adventure & Expedition Madagaskar. Africa Amini Alama wiederum unterstützt Freiwillige, die für längere Zeit in Afrika bei einem Sozialprojekt mitarbeiten und so Land und Menschen näher kennen lernen wollen. Zu den neuen AusstellerInnen des diesjährigen ReiseSalon gehören zudem Greenland Travel A/S, seit 35 Jahren Reisespezialist für Grönland, Bella Aventura Costa Rica mit Erlebnis- und Erholungsreisen in das kleine charmante Land in Zentralamerika sowie das 5-Sterne Bärenhotel im Pustertal, einem der schönsten Täler Südtirols. Alle AusstellerInnen des ReiseSalon 2019 finden Sie hier.

Neues ReiseSalon–Konzept mit zwei Erlebniswelten

2019 steht auch im Zeichen des neuen ReiseSalon-Konzepts wie n.b.s.-Geschäftsführerin Christina Neumeister-Böck erläutert: „Mit dem Slogan „Finde Reisen, so individuell wie du es bist“ wollen wir die oft sehr unterschiedlichen Reisewünsche, die jede und jeder von uns hat, verbinden. Die meisten von uns sind immer wieder hin- und hergerissen zwischen einer abenteuerlichen Rucksack-Tour ohne Luxus und einem Relax-Urlaub im exklusiven Wellnesshotel. Wir freuen uns auf Erkundungstrips in angesagten Städten, die wir noch nicht kennen, wollen aber gleichzeitig in Naturparadiese, die noch unbekannt sind und vor allem mit Ruhe und Abgeschiedenheit punkten. Der ReiseSalon versteht sich als Entscheidungshilfe – wir wollen das Beste aus ‚beiden Welten“ verbinden, so dass jede Besucherin und jeder Besucher genau das findet, was für sie oder ihn am passendsten ist.“

Umgesetzt wird das beim diesjährigen ReiseSalon mit zwei „Stimmungs-Welten“, das heißt mit einer „atmosphärischen Trennung“. Thomas Reischer: „Wir bieten einerseits lockeres Festival-Feeling und auf der anderen Seite klassisches Salon-Flair. Damit wollen wir unseren Besuchern und Besucherinnen noch mehr Inspirationen für ein individuelles Reiseerlebnis mitgeben. Sie informieren sich bei klassischer Livemusik oder Jazzklängen über ausgesuchte Angebote erlesener Reiseanbieter und genießen dabei Köstlichkeiten ferner Länder. Oder sie erleben mit einem Cocktail in der Hand bei rhythmischen Salsa-Takten die Vielfalt hipper Veranstalter und Reise-Startups. In jedem Fall tauchen sie in diese Stimmungs-Welten ein und können dabei ihr individuelles ReiseGlück noch besser finden oder sogar gleich buchen.“

Vielfältiges Rahmenprogramm mit Workshops, Vorträgen, Kostproben

Für richtiges Urlaubsfeeling gibt es beim diesjährigen ReiseSalon nicht nur die erwähnte atmosphärische Trennung. Wie immer bieten auch die kulinarischen Kostproben der AusstellerInnen sowie kostenlose Vorträge den sprichwörtlichen Vorgeschmack beziehungsweise die optimale Einstimmung auf die nächste Reise.

Zum Beispiel nimmt Australis BesucherInnen virtuell mit zu einsamen Buchten Feuerlands zu den Magellanpinguinen und bis nach Kap Hoorn. Star Clippers zeigt Traumurlaube unter weißen Segeln im Mittelmeer, in der Karibik oder Südostasien und TUI Cruises stellt ihre „Mein Schiff“-Flotte vor.

Abgerundet wird das vielfältige, kurzweilige Rahmenprogramm des ReiseSalon mit Workshops, bei denen aktives Mitmachen gefragt ist. Zur Auswahl stehen u.a. ein Fotografie-, ein Sprach- sowie ein Kochworkshop.

Das gesamte ReiseSalon-Programm ist auf der Website hochgeladen und wird regelmäßig ergänzt und aktualisiert - alle Infos hier.

Wieder mit dabei ist auch Sylt, das sich mit echtem Strandkorb im Gepäck präsentiert. „Finde Reisen, so individuell wie du es bist“ – das ist das diesjährige Motto des ReiseSalons, in dem sich Sylt perfekt wiederfindet. Denn die größte deutsche Nordseeinsel hat viele Gesichter: endlos lange Sandstrände, eine frische Brise, blühende Wiesen mit weidenden Schafen, hohe Steilküsten, sanfte Dünenlandschaften, prächtige Leuchttürme und das ursprüngliche Wattenmeer.

Darüber hinaus bietet sich Urlaubern ein facettenreiches Angebot an Kultur, Kulinarik, Wellness und großen Sportereignissen. Eine Auswahl, bei der wirklich jeder in den Genuss besonderer Erlebnisse kommt – ganz gleich wie individuell die Reisewünsche auch sein mögen. BesucherInnen erhalten am Messestand zahlreiche Informationen und Insidertipps für ihren Urlaub auf der Insel.

Zahlen und Fakten zu Sylt

Die größte deutsche Nordseeinsel mit einer Fläche von ca. 99 km2 bietet als Genuss-, Sport-, Kultur-, und Wellnessinsel ein facettenreiches Angebot, das zu jeder Jahreszeit vielfältige Möglichkeiten bietet. Erreichbar ist Sylt mit dem Flugzeug von Wien mit einem Zwischenstopp in Düsseldorf in circa drei bis vier Stunden. Geographisch liegt die Insel auf der gleichen Höhe wie etwa die englische Stadt Newcastle oder der Südzipfel Alaskas und ist zwischen acht und 20 Kilometer vom Festland entfernt. Mit einem Umfang von 107 Kilometern setzt sich die Insel aus fünf Gemeinden und zwölf Inselorten zusammen und bietet circa 20.000 Einwohnern Heimat. Neben 12.000 Strandkörben und 750.000 Fischbrötchen, die jährlich über die Theke gehen, sind auch die vier Leuchttürme ein charakteristisches Merkmal von Sylt.

Alle Infos zum ReiseSalon 2019

Der ReiseSalon 2019 auf einen Blick:

Samstag, 16. November 2019: 10:00-18:00 Uhr

Sonntag, 17. November 2019: 10:00-17:00 Uhr

Schloss Schönbrunn Apothekertrakt und Orangerie

Schönbrunner Schlossstraße 47 – Eingang Orangerie









Günstige Online-Tickets: Tickets für den ReiseSalon gibt es online zum vergünstigten Online-Tarif von 6 Euro (statt 9 Euro) pro Person. Noch bis 31. Oktober profitieren Reisefans vom Travel-Together-Ticket für zwei Personen um nur 9 Euro (statt 18 Euro).