Wiener Raxstraße: Dritte Bauphase für beschleunigte Buslinie 15A startet

Am Dienstag startet die nächste Bauphase zur Beschleunigung der Buslinie 15A. Dabei kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr in der Raxstraße in Wien-Favoriten.

Am Dienstag, dem 2. Juli 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau zur Beschleunigung und Attraktivierung der Autobuslinie 15A mit der dritten Bauphase der Bauarbeiten in der Raxstraße im Abschnitt zwischen Triester Straße und Windtenstraße im 10. Bezirk.

Die Bauarbeiten erfolgen bei Freihaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, wobei im Stauraumbereich vor der Triester Straße drei Fahrstreifen aufrechterhalten werden. Das geplante Bauende ist am 1. September.