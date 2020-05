Wiener Prater sperrt am 29. Mai wieder auf

Am 29. Mai sperrt der Wiener Prater wieder auf. Die Fahrbetriebe hätten Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, sagte eine Sprecherin auf APA-Nachfrage am Donnerstag.

Sicherheitsvorkehrungen im Wiener Prater

Fünf Neuheiten im Wiener Prater

Überdies kündigte die Sprecherin gegenüber der APA auch einige Neuheiten an, die in dieser Saison in Betrieb gehen werden. "Es wird circa fünf neue Attraktionen geben." Dabei handle es sich um Achterbahnen, Virtual-Reality-Attraktionen, eine Hochschaubahn und eine Modellbahn-Welt. Weitere Details gebe es aber erst bei der offiziellen Präsentation der Neuerungen.