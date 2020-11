Wiener Prater ab 3. November geschlossen

Wegen des Corona-Lockdowns in Österreich sind ab heute auch die Betriebe des Wiener Praters vorerst geschlossen. Auch der Wintermarkt am Riesenradplatz verschiebt seine Eröffnung.

Der Wiener Prater steht für Spaß in Wien seit 1766, dennoch ist der Vergnügungspark ab 3. November vorerst geschlossen. Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus hat die österreichische Bundesregierung neue Maßnahmen beschlossen.

Wiener Prater: Wintermarkt verschoben

Auch der Prater kann und möchte seinem Motto "Im Prater ist immer was los", das normalerweise dort gelebt wird, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gerecht werden und kommt selbstverständlich den Vorgaben der Regierung nach, heißt es in einer Aussendung. Oberstes Ziel sei dabei der gesundheitliche Schutz der Bevölkerung. Auch der Wintermarkt am Riesenradplatz verschiebt seinen Start von 21. November daher vorerst auf 1. Dezember 2020.