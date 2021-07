Wiener Polizisten prügelten auf Mann ein: Kein Amtsverlust

Laut Amnesty-International-Chef Heinz Patzelt ist das kürzliche Urteil gegen sechs Wiener Polizisten zu lasch ausgefallen. Die Männer schlugen im Jänner 2019 grundlos auf einen 29-Jährigen in einem Spiellokal ein. Amtsverlust droht aus den Gerichtsurteilen jedoch nicht.

Als zu milde empfindet der Generalsekretär von Amnesty International (ai) Österreich, Heinz Patzelt, das Urteil gegen sechs Polizisten in Wien, die im Jänner 2019 einen Tschetschenen in einem Spiellokal in Favoriten ohne ersichtlichen Grund geschlagen hatten. Die Beamten erhielten am Montag am Landesgericht allesamt bedingte Strafen zwischen acht und zwölf Monaten. "Eine bedingte Strafe ist ein blaues Auge", sagte Patzelt dazu am Dienstag.